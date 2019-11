Wasser floß ungefiltert in die Weichsel. Archivbild

Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Die Behörden in Warschau haben die Reparaturarbeiten an Abwasserrohren beendet, deren Ausfall Ende August zur Einleitung von Schmutzwasser in die Weichsel geführt hatte. Das Abwasser fließe nun wieder durch den komplett überholten Tunnel unter dem Fluss hindurch in eine Kläranlage am rechten Weichselufer, teilte die polnische Wasserbehörde mit.



Die vom Militär errichtete Pontonbrücke, über die zwischenzeitlich ein provisorisches Abwasserrohr verlegt worden war, werde abgebaut, hieß es.