Der Brand im Krefelder Zoo. Archivbild

Quelle: Andreas Drabben/dpa

Der Krefelder Zoo will nach dem schweren Brand in der Nacht auf Neujahr zügig mit der Planung eines neuen Affenhauses beginnen. "Wir wollen noch in diesem Jahr Besuche in Zoos machen, die sich durch ihre innovative und vorbildliche Menschenaffenhaltung auszeichnen", sagte eine Sprecherin.



Der Zoo erklärte, bis zur Fertigstellung des Artenschutzzentrums Affenpark würden einige Jahre vergehen, da es von Grund auf neu geplant werden müsse. Die Kosten werden auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Seit dem Brand hat der Zoo bereits fast 20.000 Spenden erhalten.