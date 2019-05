Annegret Kramp-Karrenbauer in München.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht der erneuten Kritik an der Bundesregierung in einem Youtube-Video gelassen entgegen. "Es ist eine Meinungsäußerung in den letzten Tagen des Wahlkampfes", sagte Kramp-Karrenbauer in München.



"Ich sage ganz klar: Ob auf Youtube oder sonst wo - wir alle wollen die Klimaschutzziele einhalten", sagte Kramp-Karrenbauer. Gleichzeitig wolle die Union Arbeitsplätze erhalten und schaffen und sozial ausgewogen sein. "Dafür kämpfen wir."