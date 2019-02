Seit dem Einzug der Agenten kommt kein Außenstehender mehr in den Kernbereich rein. Selbst die Lage des Präsidentenbüros wurde geheim gehalten, bis er selbst sie dann doch ausplauderte: Er habe Blick aufs Kanzleramt, berichtete Bruno Kahl zum Entsetzen seiner Sicherheitsleute in aller Öffentlichkeit, jeder Spaziergänger in der Nachbarschaft kann sich nun leicht ausmalen von wo. So ist das mit der Transparenz beim Geheimdienst: An der Spitze wird gerne darüber geredet, drunter aber gilt sie vielen als Fehler.