Wie wurde aus Mohammed Emwazi der IS-Henker Jihadi John? Der 1988 in Kuwait geborene Emwazi wuchs im Westen Londons in behüteten Verhältnissen auf und studierte an der University of Westminster Informatik. "Es ist nicht so, dass jeder zum Massenmörder wird. Sie haben sich so entwickelt", erklärt Mekhennet. "Da gibt es die Leute aus der zweiten, dritten Generation, die sagen: Wir haben uns nicht mehr dazugehörig gefühlt. Wir haben versucht, uns in Belgien, Frankreich oder Deutschland anzupassen, ein Teil der Gesellschaft zu werden. Wir waren aber immer Mohammed oder Mustafa - wir haben das Gefühl gehabt, wir werden nie dazugehören." Da sei der Moment, wo Rekrutierer reingrätschten und den jungen Menschen ein Gemeinschaftsgefühl, eine neue "Identitätskarte" als Muslim vermittelten - dort "gibt es keinen Rassismus, alle sind gleich".