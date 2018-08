"Blaue Karte" für ausländische Fachkräfte. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Das bis Jahresende geplante Einwanderungsgesetz für Fachkräfte ist nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch im deutschen Interesse.



Es könne dabei helfen, den Mangel an Arbeitskräften gerade in weniger qualifizierten Berufen zu bekämpfen, sagte die Kanzlerin in Berlin bei ihrer Pressekonferenz vor der Sommerpause. "Deshalb messe ich diesem Gesetz große Bedeutung zu." Die Regelung sei auch ein Instrument gegen illegale Migration, sagte Merkel weiter.