Der Elektrogeländewagen «Model Y» von Tesla.

Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

Tesla hat seine Modellpalette um einen SUV auf Basis des aktuellen Hoffnungsträgers Model 3 erweitert. Der neue Wagen mit dem Namen Model Y soll voraussichtlich im Herbst 2020 auf die Straße kommen, kündigte Tesla-Chef Elon Musk an.



Das Auto soll mit einer Batterieladung auf eine Reichweite von bis zu 480 Kilometern kommen. Sieben Personen fänden Platz. Das Auto soll in einer teureren Variante in den Verkauf starten und später auch in einer günstigeren Version angeboten werden.