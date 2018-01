So schnell wie möglich nach Hause! Die meisten Patienten möchten nach einer Krankenhausbehandlung möglichst bald wieder in den eigenen vier Wänden leben. Doch viele fühlen sich auch überfordert: Wie läuft die Behandlung weiter, wer sorgt - gerade bei Entlassungen zum Wochenende - für die Krankschreibung? Und wer besorgt notwendige Medikamente? An der Schnittstelle zwischen Krankenhaus und ambulanter Behandlung gab es bislang viele Lücken in der Versorgung.