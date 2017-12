In dem Ort Ussita in den Marken spricht der Bürgermeister von "apokalyptischen" Szenen. "Die Gegend unseres Ortes ist am Ende", sagt Marco Rinaldi einem TV-Sender. Auch in der kleinen pittoresken Stadt Visso müssen sich schlimme Szenen abgespielt haben. "Die Wände sind über mir zusammengestürzt (...) Ich bin geflüchtet, und alles war staubig. Die Leute haben geschrien", berichtet eine Frau der Nachrichtenagentur Ansa. In der Stadt brechen Menschen in Panik aus, weinen.