Das Symbol der Initiative für Tierwohl entspricht der Haltungsform 2.

Die vielen Labels sollen jetzt in die passenden Stufen des neuen "Haltungsform"-Siegels eingeordnet werden. Fleisch, das das EU-Bio-Siegel trägt, fällt zum Beispiel in Stufe 4: Premium. Fleisch mit dem Aufkleber der Initiative Tierwohl hingegen landet in Stufe 2: Stallhaltung Plus. Es finden demnach keine eigenen Kontrollen statt - die bereits vorhandenen Labels werden nur sortiert.



Das Ergebnis ist erschreckend: Alexander Hinrichs rechnet nach der Einführung des neuen Symbols bei den Stufen 2, 3 und 4 gerade mal mit einer Marktabdeckung von ein bis zwei Prozent. Verbraucher werden also fast ausschließlich Fleisch der Stufe 1 im Supermarkt finden - das entspricht den gesetzlichen Mindestanforderungen. Noch weniger wäre also verboten.