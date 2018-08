Es ist die Suche nach einem besseren Leben und nach der Möglichkeit, die Daheimgebliebenen in der Elfenbeinküste, in Guinea oder Kamerun finanziell zu unterstützen, die diese jungen Menschen antreibt. Asylgründe sind das sicherlich nicht. Aber kann man diese Motive verurteilen? Einige erzählen uns von grausamen Bedingungen bei der Reise durch Libyen, sie seien dort gefoltert worden. Ihre Aussagen klingen glaubwürdig, überprüfen können wir sie nicht.



Spanien ächzt gerade unter der Last der vielen Flüchtlinge aus Afrika. Am 27. Juli, sagt uns ein Mitarbeiter der spanischen Seenotrettung "Salvamiento Marítimo", seien es mehr als 1.000 gewesen. Rund 22.000 hätte man seit Anfang des Jahres aus dem Meer gerettet, das bringe nicht nur die spanische Seenotrettung an ihre Grenzen. Überall an der Südküste werden Zigtausende Flüchtlinge auf Sporthallen verteilt. Dort werden sie wie Gefangene behandelt, dürfen auch nicht auf den Hof, sagt uns ein Beamter der Policía Nacional, weil der nicht gesichert sei und die Afrikaner illegal im Land seien.