Thorsten Schäfer-Gümbel, kommissarischer SPD-Parteichef. Archiv

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD will Kommunen in abgehängten Regionen mit einem neuen Fördersystem helfen. "Wir müssen die Kommunen auch in strukturschwachen Regionen wieder handlungsfähig machen", sagte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel der dpa.



Ein neues Fördersystem muss sich aus SPD-Sicht "von der Stadt-Land- und Ost-West-Denke lösen". Kriterium solle Strukturschwäche sein. Heute will die Bundesregierung ihren Bericht zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Berlin vorstellen.