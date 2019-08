Hacke sieht in dem G7-Treffen eher die Chance für Emmanuel Macron, "das eigene Land und die eigene Person möglichst werbewirksam in der Welt für einige Tage darzustellen". Allerdings könnten dem französischen Präsidenten nicht nur Globalisierungskritiker, sondern auch die "Gelbwesten"-Bewegung einen Strich durch die Rechnung machen: "Es könnte in Biarritz munter werden. Falls die 'Gelbwesten' das Bild bestimmen sollten, könnte der G7-Gipfel für Macron international fatale Wirkungen bekommen", sagt Hacke.



Unabhängig vom aktuellen G7-Format sieht der Politikwissenschaftler den Multilateralismus in der Krise. "G7 verliert weiter an Bedeutung. G7 ist zu sehr weltweit als Club der reichen westlichen Kapitalisten abgestempelt und ist ein Synonym für den Niedergang der westlichen Welt." Es gebe eine "massive Diskrepanz zwischen wortgewaltigen Abschlusserklärungen und anschließender Tatenlosigkeit".