US-Präsident Donald Trump (l) und Kanadas Premier Justin Trudeau. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach der Wiederaufnahme der Freihandelsgespräche mit Kanada hat sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäußert. "Ich denke, sie werden uns fair behandeln", sagte Trump in Washington. "Ich denke, wir sind ihnen weit entgegengekommen, damit sie uns fair behandeln."



Die Verhandlungen in Washington um ein neues Freihandelsabkommen hatten erneut begonnen, nachdem sie am vergangenen Freitag unterbrochen worden waren. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um Agrarsubventionen in Kanada.