Rodrigo Duterte mit kämpferischer Geste. Archivbild

Quelle: Bullit Marquez/AP/dpa

Der für sexistische und frauenfeindliche Bemerkungen einschlägig bekannte philippinische Präsident Rodrigo Duterte lässt öffentliche sexuelle Belästigung künftig bestrafen.



Nach einem nun in Kraft getretenen Gesetz drohen in dem Inselstaat fürs Hinterherpfeifen, für anzügliche Blicke und frauenfeindliche Beleidigungen Bußgelder oder gar Arrest. Auf Exhibitionismus, Befummeln, Stalken, Kneifen oder das Reiben an fremden Körpern stehen künftig bis zu sechs Monate Gefängnis.