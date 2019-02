Vor allem um rechtliche Hürden zu überwinden soll das Gesetz erst 2020 in Kraft treten, um allen Parteien genügend Zeit zu geben, sich darauf vorzubereiten. Doch schon jetzt sind die Frauen im Brandenburger Landtag stolz auf das, was sie erreicht haben. Oder wie es Klara Geywitz von der SPD- Fraktion Brandenburg formulierte: "Ein weiteres Mal kommt ein Fortschritt in der Frage der Gleichberechtigung aus Ostdeutschland."