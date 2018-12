Banksy-Graffiti an der Wand einer Garage in Wales.

Quelle: Rachel Honey-Jones/Twitter/@RHoneyJones/AP/dpa

Der Streetart-Künstler Banksy hat mit einem Graffiti eine nachdenkliche Weihnachtsbotschaft in Wales hinterlassen. Darauf zu sehen ist ein Junge mit einem Schlitten, der vermeintliche Schneeflocken auffängt. Blickt man um die Ecke, wird klar, dass es sich nicht um Schnee, sondern um einen Ascheregen aus einem brennenden Container handelt.



Aufgetaucht ist das neueste Werk an einer Garage in der walisischen Industriestadt Port Talbot in Wales. Dort steht das größte Stahlwerk Großbritanniens.