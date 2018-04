Grünen-Parteichef Robert Habeck. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Grünen wollen gemeinsam mit gesellschaftlichen Gruppen vom Frühjahr an ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten. Am 13. und 14. April soll ein "Startkonvent" in Berlin unter dem Motto "Neue Zeiten - Neue Antworten" den Prozess in Gang setzen.



Es solle um neue Herausforderungen gehen wie Digitalisierung oder Fortschritte bei der Gentechnik, aber auch um außenpolitische Fragen, sagte Parteichef Robert Habeck. Der Programmprozess soll 2020 zum 40. Geburtstag der Grünen abgeschlossen sein.