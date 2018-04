Der Umzug in das neue NATO-Hauptquartier beginnt. Archivbild Quelle: Melanie Wenger/BELGA Pool/dpa

Die NATO startet den Umzug in ihr neues, rund 1,2 Milliarden Euro teures Hauptquartier. Wie ein Sprecher sagte, wird es voraussichtlich drei Monate dauern, bis sich die etwa 4.000 Mitarbeiter und Diplomaten in dem neuen Gebäude eingerichtet haben. Bis dahin soll das alte Hauptquartier funktionsfähig bleiben.



Die neue NATO-Zentrale steht in unmittelbarer Nähe des alten Hauptquartiers in der belgischen Hauptstadt. Die NATO hatte den Umzug ursprünglich für Anfang 2017 fest vorgesehen.