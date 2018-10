Der rassistische Vorfall verschärft das Imageproblem der Airline. Quelle: Silas Stein/dpa

Ein rassistischer Vorfall in einem Ryanair-Flugzeug hat Europas größte Billig-Airline in Erklärungsnot gebracht. Ein Mann beschimpfte in einer Maschine eine 77-jährige Frau lautstark unter anderem als "hässlichen schwarzen Bastard".



Der pöbelnde Passagier wurde aber in Barcelona nicht aus dem Flugzeug gewiesen. Stattdessen wurde das Opfer umgesetzt. Ein Mitreisender hatte den Vorfall gefilmt. "Wir kennen das Video und haben den Vorfall der Polizei in Essex gemeldet", teilte Ryanair mit.