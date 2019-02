Johann Wolfgang von Goethe gemalt von Tischbein

Quelle: imago

ZDFkultur ist mit 35 Kulturinstitutionen vernetzt, darunter Festivals, Theater oder bedeutenden Museen. Mit dem Frankfurter Städel, dem Staatlichen Museum Schwerin und der Hamburger Kunsthalle ist das interaktive Tool "Geheimnis der Bilder" entstanden: Mitreden können, wenn es um die großen Meisterwerke geht. Klickpunkte führen in die einzelnen Kunstwerke hinein und enthüllen, was sich hinter Motiv- oder Farbwahl des Künstlers verbirgt.



Hier erfahren die Nutzer zum Beispiel, warum Tischbeins "Goethe in der Campagna" zwei linke Füße hat. Mit diesem Hintergrundwissen macht der Besuch im realen Museum umso mehr Freude!



Anne Reidt ist Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Kultur.