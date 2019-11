Kaum ein russisches Gesetz war in den vergangenen Monaten so umstritten wie dieses. Heute ist es in Kraft getreten; der Staat bezeichnet es als wichtigen Schritt, um Russland auch digital unabhängiger von äußeren Einflüssen zu machen. Kritiker warnen hingegen vor einem massiven Eingriff in das noch relativ unabhängige russische Internet.