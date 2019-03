«Made in China» auf einer Produktverpackung. Symbolbild

Nach dem Handelsstreit mit den USA und zunehmender Kritik aus Europa geht China auf ausländische Unternehmen und Investoren zu. Der Volkskongress segnete ein neues Investitionsgesetz ab, das auf die Benachteiligung ausländischer Firmen in China eingeht und nach außen hin fairen Wettbewerb zusichert.



Der Staat müsse "Urheberrechte schützen", hieß es in einer Erläuterung des Gesetzestextes. Außerdem müsse er dafür sorgen, dass Firmen aus dem Ausland "gleichberechtigt" am Wettbewerb teilhaben können.