Apple-Chef Tim Cook präsentierte die neue iPad-Version. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Apple will mit einem verbesserten Modell seines iPad-Tablets stärker in Schulen Fuß fassen. Das Gerät unterstützt jetzt auch den Apple-Stift, der bisher nur mit den teureren Pro-Modellen funktionierte, kündigte der Konzern in Chicago an.



Die neue iPad-Version wird in Deutschland ab 349 Euro verkauft und ist damit 50 Euro günstiger als das bisher günstigste iPad. Zudem gibt es neue Software, über die Lehrer mit ihren Klassen digital arbeiten können, kündigte Apple weiter an.