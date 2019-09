Luigi Di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, wird neuer Außenminister. Mit 33 Jahren ist er der jüngste Politiker auf diesem Posten in Italiens Nachkriegsgeschichte. Er will die Beziehungen zu Afrika - Ausgangspunkt zahlreicher Menschen für die Flucht nach Europa - in den Vordergrund stellen.



In der bisherigen Regierung der Fünf-Sterne-Bewegung mit der rechtsextremen Lega wurde Di Maio von Innenminister Matteo Salvini in den Hintergrund gedrängt und büßt nun das Amt des Vize-Regierungschefs ein. Im vorherigen Kabinett war er überdies Arbeitsminister.



Dass der telegene Politiker aus Neapel erst mit der Lega und nun mit der PD ein Regierungsbündnis einging, hat ihm den Vorwurf eingebracht, Macht über politische Inhalte zu stellen. Unbeliebt machte er sich bei einigen auch mit der Äußerung, dass er nichts bereue, was er während der 14-monatigen Regierungskoalition mit der rechtsextremen Lega getan habe.