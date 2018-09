Sebastian Kurz (ÖVP, l) wurde als Österreichs Kanzler vereidigt. Quelle: Robert Jaeger/APA/dpa

Der 31-jährige Sebastian Kurz ist neuer Regierungschef in Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigte den bisherigen Außenminister in Wien als Bundeskanzler. Kurz ist damit jüngster Regierungschef in Europa.



Er steht einem Kabinett vor, das acht Minister der konservativen ÖVP und sechs Minister der rechten FPÖ hat. Vizekanzler ist FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Van der Bellen mahnte die Koalition zu einer verantwortungsvollen Politik gerade auch gegenüber Minderheiten.