Rumänien droht bei weiteren Verfehlungen ein EU-Verfahren. Symbol

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts der jüngsten Einschnitte ins rumänische Justizsystem hat die EU-Kommission eine letzte Warnung an die Regierung in Bukarest ausgesprochen. Falls notwendige Verbesserungen nicht in Kürze vorgenommen würden oder es weitere Schritte in die falsche Richtung gebe, werde unverzüglich ein sogenanntes EU-Rechtsstaatsverfahren eingeleitet, heißt in einem Brief von Kommissionsvize Frans Timmermans.



Anlass des Briefs ist die Lockerung des Korruptionsstrafrechts in dem südosteuropäischen Land.