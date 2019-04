Das Thema habe ihn nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich bewegt, sagte Ai Weiwei bei der Ausstellungseröffnung: "Wenn du hörst, dass jemand verletzt wird, dass der Junge deines Nachbarn niemals wiederkommt, und nach vier Jahren hat die Regierung die Sache immer noch nicht abgeschlossen - was für eine Regierung ist das dann? In was für einer Gesellschaft leben wir?" Das Medium Lego habe für ihn schon immer demokratischen Charakter gehabt, sagte der in seiner Heimat China verfolgte Künstler weiter.