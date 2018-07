Das Verfahren "Mobile Connect" soll Mitte 2018 starten. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Verbraucher in Deutschland sollen sich künftig mit ihrem Mobiltelefon sicher bei gängigen Internetdiensten anmelden können. Bei dem Verfahren "Mobile Connect" soll nicht mehr die Eingabe eines Benutzernamens und Passworts notwendig sein, teilten die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica in Berlin mit.



Wenn eine Website oder App die Log-in-Möglichkeit unterstützt, wird eine SMS an das Handy des Kunden mit einem Link verschickt. Über diesen Link kann der Anwender dann fortfahren.