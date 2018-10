US-Präsident Trump beendet per Dekret die Familien-Trennung. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, wonach Einwandererfamilien an der Grenze nicht länger auseinandergerissen werden. Das Dekret solle von einem Gesetz ersetzt werden, kündigte Trump an. Zugleich sagte er, die "Null-Toleranz"-Politik strafrechtlicher Verfolgung illegal Eingewanderter bleibe bestehen.



In den vergangenen Wochen hatten die US-Behörden an der Südgrenze zu Mexiko die Familien von illegal Eingewanderten Menschen konsequent getrennt.