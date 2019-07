Shinzo Abe freut sich über seinen sechsten Wahlsieg in Folge.

Quelle: Yohei Kanazashi/Kyodo News/AP/dpa

Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe hat mit seinem Regierungslager die Oberhauswahl gewonnen. Seine Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Koalitionspartner Komeito holten die Mehrheit in der zweiten Kammer des Parlaments. Unklar war, ob es auch zu einer Zwei-Drittel-Mehrheit reichte.



Abe strebt eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung an. Dafür wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Kammern sowie eine einfache Mehrheit bei einem Referendum benötigt.