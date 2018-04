Können Menschen mit einer harten Alkohol- oder Drogengeschichte auch nach Jahren eines Lebens auf der Straße wieder in einer eigenen Wohnung leben? "Ja", sagt der Sozialforscher Volker Busch-Geertsema. Ein in anderen Ländern erfolgreicher Ansatz dazu ist "Housing First". Hierbei erhalten die Betroffenen direkt eine eigene Wohnung und entsprechende niederschwellige Unterstützung. "Auf Verbandsebene in Deutschland wird zwar oft gesagt, dass das seit 30 Jahren Praxis sei, tatsächlich aber wird bei uns häufig immer noch davon ausgegangen, man müsse Wohnungslose erst wieder 'wohnfähig' machen - mit Trainingswohnungen oder Übergangsunterkünften zum Beispiel. Aber auch schwimmen lernt man ja am besten im Wasser. Und so ist es auch mit der eigenen Wohnung, in der ich eine Perspektive entwickeln kann."



Quelle: Christian Thomann-Busse