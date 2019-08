Menschen geben in Warschau ihre Stimme ab. Archivbild

In Polen wird am 13. Oktober ein neues Parlament gewählt. Diesen Termin bestätigte ein Sprecher des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Bislang war kein exaktes Datum bekannt gewesen.



Umfragen zufolge kann die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) bei der Abstimmung auf einen erneuten Sieg hoffen. Aufgrund von Eingriffen in die Justiz durch eine umstrittene Reform hat die EU mehrere Verfahren gegen Polen eingeleitet.