Die Neuen in Washington sind eine bunte Truppe: Latinos, Schwarze, Native Americans sind vertreten. Noch nie in der 200-jährigen Geschichte sind so viele Frauen gewählt worden. Zum ersten Mal werden zwei Muslima im Repräsentantenhaus sitzen. Außerdem wird eine bisexuelle Frau in den Senat einziehen. 26 der Newcomer sind Millennials. Alexandria Ocasio-Cortez, die jüngste Frau, die jemals in den Kongress gewählt wurde, ist 29 - gerade einmal halb so alt wie der durchschnittliche Abgeordnete im Repräsentantenhaus.



"Die Jungen wollen das politische System drastisch verändern", sagt Steven Olikara, Gründer des Millennial Action Project. "Die Mehrheit der Millennials will sich nicht in das Schema Demokraten gegen Republikaner zwängen lassen. Und die Mehrheit der Amerikaner steht hinter ihnen. Sie hat die Parteien-Kämpfe im Kongress satt."