SPD-Staatsminister Michael Roth.

Quelle: Marius Becker/dpa

Der SPD-Politiker Michael Roth hat den designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vorgeworfen, zu hohe Hürden für einen Verbleib in der Bundesregierung aufgestellt zu haben. "Die Wahlsieger haben die Fortsetzung der GroKo an Bedingungen geknüpft, die kaum zu erfüllen sein werden", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Er sei gespannt, was die neue Führung dem SPD-Parteitag vorschlagen werde. "Enttäuschungen sind vorprogrammiert."