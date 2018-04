eCall geht künftig in ganz Europa an den Start. In einigen EU-Ländern liegen die sogenannten Hilfsfristen nach Angaben des österreichischen Roten Kreuzes bei bis zu 20 Minuten. Und auch in Deutschland gilt: Jede Beschleunigung hilft. "Wenn nur ein Menschenleben gerettet wird, dann ist das eine gute Investition", sagt Achim Hackstein, Vorsitzender des Fachverbands Leitstellen. Ob sich das System tatsächlich bewährt, werde sich in den nächsten Jahren herausstellen.