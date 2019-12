Tesla-CEO Elon Musk hält eine Rede. Archivbild

Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa

Weniger als ein Jahr nach Baubeginn hat der US-Konzern Tesla die ersten Autos aus seinem neuen Werk in Shanghai ausgeliefert. Bei einer Zeremonie wurden 15 lokal hergestellte E-Autos vom Typ Model 3 an Mitarbeiter übergeben.



Nach Baubeginn im Januar war die neue "Gigafactory" in Rekordzeit hochgezogen worden. Die Produktion in China ermöglicht es Tesla, seine Autos ohne hohe Einfuhrzölle deutlich billiger auf den größten Automarkt der Welt zu bringen. Das Werk soll am Ende eine Kapazität von jährlich 500.000 Autos haben.