So viele Frauen wie nie, dazu die ersten beiden Muslima und die erste Indigene. Der neue US-Kongress, der am Mittwoch erstmals zusammentritt, ist, was seine Zusammensetzung betrifft, jünger und facettenreicher denn je. Im US-Repräsentantenhaus stellen die Demokraten zum ersten Mal seit 2009 wieder die Mehrheit. Damit ist ein Amtsenthebungsverfahren von Präsident Donald Trump zwar nicht wahrscheinlicher geworden, da der Senat nach wie vor fest in republikanischer Hand ist. Doch die Demokraten haben nun eine Reihe von Möglichkeiten, um auf Trump Druck auszuüben.