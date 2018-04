Cavusoglu bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu Deutschland. Quelle: Ahmed Deeb/dpa

In den Bemühungen um ein Ende der bilateralen Krise will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag seinen deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel in dessen Heimatort Goslar besuchen. Cavusoglus Berater Kahraman Haliscelik bestätigte den Termin.



Nach Angaben der türkischen Seite erfolgt der Besuch auf Einladung Gabriels. Dieser hatte Cavusoglu im November in dessen Wahlkreis in Antalya besucht. Weiterhin ist der größte Streitpunkt die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel.