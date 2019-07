Forschung zum Klimawandel soll es bald in Berlin geben.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Klimawandel soll in Berlin an einer neuen Einrichtung erforscht werden. Die drei großen Berliner Universitäten und die Charite planen ein Zentrum zu dem Thema. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen sollen dort gemeinsam forschen.



"Die Bewegung "Fridays for Future" hat einmal mehr deutlich gemacht, wie groß der politische und gesellschaftliche Handlungsdruck beim Thema Klimawandel ist", hieß es in einer Mitteilung. Es gebe Gespräche mit der Protestbewegung zur Zusammenarbeit.