Donald Trump (l.) und Justin Trudeau. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die USA und Kanada haben bei den Verhandlungen um eine Neufassung des Freihandelsabkommens NAFTA Zuversicht verbreitet. Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellte eine Einigung bis Freitag in Aussicht: Bis dahin könnte es einen "guten Deal" mit den USA und Mexiko geben, sagte er.



US-Präsident Donald Trump gab im Weißen Haus ebenfalls an, die Gespräche mit Kanada liefen "wirklich gut". Die USA und Mexiko hatten sich am Montag auf eine Neufassung des trilateralen NAFTA-Abkommens geeinigt.