Es gehe nicht um neue Gesetze oder um die Erweiterung polizeilicher Befugnisse, erklärt Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Vielmehr wolle man darüber reden, wie die Behörden ihre legalen Möglichkeiten besser nutzen und verfügbare Daten besser auswerten könnten. Ein Sprecher des Innenministeriums hatte erklärt, bei der Kriminalitätsbekämpfung dürften Daten auf "Smarthome"-Geräten den Sicherheitsbehörden nicht verschlossen bleiben – eine Bemerkung, die einige Politiker und Kommentatoren zu Warnungen vor einem Übermaß an staatlicher Überwachung veranlasste.



Tatsächlich können Polizei und Staatsanwaltschaft aber bereits heute auf häusliche Elektronik zugreifen – unter streng geregelten Voraussetzungen: bei Verdacht auf schwere Straftaten und nur mit richterlicher Genehmigung. Unter diesen Bedingungen "darf mit technischen Mitteln in ein von dem Betroffenen genutztes informationstechnisches System eingegriffen und dürfen Daten daraus erhoben werden" – so regelt es Paragraf 100 b der Strafprozessordnung unter dem Stichwort "Online-Durchsuchung".