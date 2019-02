Mehr Bewegung im Büro versprechen Sport-Schreibtische: Ein Arbeitspult mit Laufband oder Ergometer - so lässt sich nach der Kantine ein flotter Spaziergang machen oder eine Runde radeln. "Ziel ist es nicht, sich massiv auszupowern, sondern einfach ganz entspannt eine Bewegungseinheit oder zwei am Tag zu machen und das Ganze in seinen Arbeitsalltag zu integrieren", sagt Stefanie Risse von der Firma Kettler.