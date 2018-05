«Chunyun»: Reiseansturm zum Frühlingsfest in China. Quelle: Sun Lin/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Vor dem bevorstehenden Neujahrsfest nimmt in China die größte Reisewelle der Welt Fahrt auf. Millionen Reisende sind auf dem Weg in ihre Heimatprovinzen, um mit ihren Familien ins Jahr des Hundes zu feiern, das laut dem chinesischem Mondkalender am 16. Februar beginnt.



Behörden rechneten rund um das Neujahrsfest mit insgesamt 2,98 Milliarden Auto-, Bahn- und Flugzeugreisen. Gerechnet wurde mit 8,8 Prozent mehr Bahnfahrten und einem Anstieg um zehn Prozent bei den Flugreisen.