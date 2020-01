Neujahrsansprache Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Zum Beginn des neuen Jahrzehnts hat Kanzlerin Angela Merkel zu Mut, Zuversicht und neuem Denken aufgerufen. "Die 20er Jahre können gute Jahre werden. Überraschen wir uns damit, was wir können", sagt die CDU-Politikerin in ihrer Neujahrsansprache.



Merkel betonte die Notwendigkeit, den Klimawandel aufzuhalten. "Noch ist das möglich." Die Kanzlerin forderte Europa auf, seine Stimme stärker in der Welt einzubringen. Deutschland werde sich dafür in seiner EU-Ratspräsidentschaft einsetzen.