Theresa May während ihrer Neujahrsansprache.

Quelle: Downing Street/Press Association Images/dpa

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat in ihrer Neujahrsansprache für den umstrittenen Brexit-Vertragsentwurf geworben. Im Jahr 2019 werde ein "neues Kapitel" in der Geschichte des Vereinigten Königreichs aufgeschlagen, sagte May.



Um optimistisch in die Zukunft zu blicken, müsse allerdings das Parlament dem Austrittsabkommen mit der EU zustimmen, sagte May. Die von ihr ausgehandelte Einigung entspreche dem Brexit-Votum der Briten aus dem Jahr 2016, argumentierte sie.