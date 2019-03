Ein Bundeswehrsoldat in Afghanistan. Symbolbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei Explosionen am Neujahrstag des Landes mindestens sechs Menschen getötet worden. Weitere 23 seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Allerdings war zunächst unklar, was genau die Explosionen verursachte.



In dem Viertel im Westen Kabuls liegt der sogenannte Blaue Schrein, eine schiitische Moschee, an der alljährlich Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden. Islamisten halten das Fest für einen heidnischen Brauch.