Sie wähnen sich frei und werden zu Sklaven. Wie viele, die die mütterliche Zuneigung verdrängt haben, leben zornig und gleichgültig gegenüber allem. Papst Franziskus

Der Papst startet in ein schwieriges Jahr. 2018 war geprägt von Missbrauchsskandalen in mehreren Ländern, die Franziskus nicht in den Griff zu bekommen scheint. Ende Februar findet im Vatikan ein Gipfel zum Thema statt. Die Erwartungen, dass die katholische Kirche einen Ausweg aus der Krise findet, sind hoch. Mitten in der schwierigen Phase traten nun auch noch Franziskus' Sprecher und dessen Stellvertreterin überraschend zurück.