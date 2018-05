Endlich wieder eine eigene Regierung zu haben, ist für das unter Zwangsverwaltung stehende Katalonien immens wichtig. Das hatte Puigdemont wohl im Blick, als er auf eine Kandidatur verzichtete und Torra vorschlug. Bei Amtsübernahme der neuen Regierung würde die seit mehr als sechs Monaten bestehende Zwangsverwaltung automatisch aufgehoben werden. Die von der Krise in Mitleidenschaft gezogene Wirtschaft könnte neue Impulse bekommen, ein Stück Normalität einkehren. Würde bis zum 22. Mai kein Regionalpräsident gewählt, dann müsste es in Katalonien zu Neuwahlen kommen - was viele Unabhängigkeitsbefürworter aus Angst vor einem Verlust ihrer Mehrheit im Parlament aber vermeiden wollen.



Madrid hatte Ende Oktober die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben, nachdem das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hatte. Zahlreiche Anführer der Unabhängigkeitsbefürworter sitzen seither im Gefängnis oder sind wie Puigdemont im Exil. Madrid wirft ihnen "Rebellion" vor und will sie verurteilt sehen. Der Ex-Regionalpräsident war nach seiner Amtsenthebung nach Belgien geflohen und Ende März aufgrund eines spanischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Er lebt zurzeit in Berlin.