Jonathan Fasel ist seit Januar 2018 Mitglied in der Dresdner SPD. Der 34-Jährige wuchs in München und Tübingen auf und studierte in Leipzig und Grenoble. Nach beruflichen Stationen in Paris und Leipzig arbeitet Fasel als selbstständiger Kommunikationsberater, Journalist und Autor. Seine Kernaussagen: "Die SPD muss trotz Wortbrüchen in die GroKo eintreten, weil Neuwahlen die Ränder stärken. Zudem laufen wir Gefahr, uns zur Lachnummer Europas zu machen."

Bildquelle: privat